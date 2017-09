Quatre touristes américaines attaquées à l'acide à Marseille

Philippe Sotto Associated Press Paris

Deux des touristes ont été blessées au visage à la gare Saint-Charles, et l'une d'elles aurait été atteinte à l'oeil, a indiqué une porte-parole du bureau du procureur en entrevue téléphonique.

Les quatre touristes, âgées dans la vingtaine, ont toutes été hospitalisées. Deux d'entre elles auraient subi un choc nerveux.

Selon la porte-parole du bureau du procureur, l'assaillante n'aurait pas proféré de menaces terroristes ni fait de déclaration durant l'attaque. Rien n'indique pour l'instant que son geste ait des liens avec le terrorisme, mais les enquêteurs n'ont pas encore totalement exclu cette piste puisque l'enquête n'en est qu'à ses débuts.

La porte-parole a réclamé l'anonymat conformément au protocole en vigueur dans le système judiciaire français.

Elle n'a pas donné plus de détails sur la suspecte et les victimes. On ne sait pas dans quelle ville américaine résident les jeunes touristes.

Un porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Paris a précisé que le consulat américain à Marseille était en contact avec les autorités françaises.

Les autorités françaises n'ont pas fait de commentaire sur l'incident dans l'immédiat, disant vouloir protéger la vie privée des touristes américaines, selon un porte-parole de l'ambassade, Alex Daniels.