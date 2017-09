«Chasse à l'homme» après l'attentat de Londres revendiqué par l'EI

Louis Hather, 21 ans, qui se rendait à son travail et se trouvait dans la rame, a décrit à l'AFP «des gens qui criaient et se précipitaient dans les escaliers». Blessé à la jambe dans la bousculade, il a réussi à sortir dans la rue où «des gens pleuraient. Ça sentait le plastique brûlé», a-t-il raconté, très choqué, parlant aussi d'«une femme amenée sur un brancard dans une ambulance avec des brûlures sur tout le corps».

«Le public verra plus de policiers armés dans le réseau de transport public et dans nos rues», a assuré Mme May. «C'est une mesure proportionnée et sensée qui apportera davantage d'assurance et de protection pendant que l'enquête se poursuit».

L'attentat - le cinquième en six mois au Royaume-Uni - s'est produit vers 8 h 20 (3 h 20, heure de l'Est), en pleine heure de pointe, dans la station de Parsons Green, située dans un quartier aisé du sud-ouest de Londres.

Trump spécule, aussitôt dénoncé par Theresa May

Donald Trump a dénoncé vendredi les «terroristes ratés» ayant commis l'attentat de Londres et affirmé qu'ils avaient été repérés par Scotland Yard avant l'attaque, s'attirant aussitôt les critiques de la première ministre britannique Theresa May pour ces «spéculations».

«Autre attaque à Londres par un terroriste raté. Ce sont des gens malades et déments qui étaient dans la ligne de mire de Scotland Yard. Il faut être proactif!», a écrit le président américain au petit matin sur Twitter.

Il a ensuite ajouté dans un second tweet: «On doit s'occuper des terroristes ratés de façon beaucoup plus dure. Internet est le principal outil de recrutement qu'on doit couper et mieux utiliser!»

Les autorités britanniques n'ont encore rien révélé de l'identité du ou des auteurs de l'attaque.

Interrogée par l'AFP, la police de Londres a qualifié les propos du président américain de «spéculation inutile».

Dans la foulée, la première ministre Theresa May a dénoncé dans les propos de M. Trump des «spéculations d'aucune aide».

«Je pense qu'il n'est d'aucune aide pour quelqu'un de spéculer sur une enquête en cours», a-t-elle déclaré, dans un message télévisé à l'issue d'une réunion d'urgence de son cabinet.

Le président américain a ensuite annoncé qu'il allait appeler Mme May.

Après son appel à se montrer plus proactif, Donald Trump a poursuivi sa série de tweets en plaidant pour que soit étendu son décret anti-immigration très controversé et partiellement appliqué après plusieurs batailles judiciaires.

«L'interdiction de voyager aux États-Unis devrait être bien plus large, plus dure et plus spécifique-mais bêtement, ça ne serait pas politiquement correct!» a écrit le président américain.

Il a ensuite conclu avec un quatrième tweet en évoquant la lutte contre le groupe djihadiste État islamique (EI).

«Nous avons fait plus de progrès ces derniers neufs mois contre l'EI que l'administration Obama pendant huit ans.Il faut être proactifs et méchants!»