Attaque de Turku: l'identité du principal suspect révélée

« Le Bureau national d'enquête (NBI) a informé le tribunal le 28 août que le vrai nom du suspect est Abderrahman Bouanane et sa date de naissance le 25 octobre 1994 », a indiqué la justice dans un courriel à l'AFP.

Depuis l'attaque et l'arrestation du Marocain, les enquêteurs cherchaient à confirmer sa nationalité et son âge.

Initialement, il avait été identifié comme Abderrahman Mechkah, 18 ans.

Poursuivi pour « meurtres et tentatives de meurtre à caractère terroriste », il a pu être une nouvelle fois entendu [la semaine dernière, NDLR] et accepte de communiquer avec le responsable des auditions, selon le NBI.

Deux Finlandaises, nées en 1951 et en 1986, ont été tuées et huit autres personnes, six femmes et deux hommes leur ayant porté secours, ont été blessées.

Au total, sept personnes ont été arrêtées dans ce dossier, dont celui qui est soupçonné d'avoir été l'auteur de l'attaque, blessé par balle à la cuisse par la police peu après les faits. Trois ont été relâchées.

L'attaque survenue en plein jour dans le centre de Turku a été qualifiée de « terroriste » par les autorités, mais le mobile du tueur présumé, qui a délibérément visé des femmes selon la police, demeure inconnu.

Si son caractère terroriste était confirmé, ce serait une première dans ce pays nordique.