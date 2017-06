Staline, Poutine et Pouchkine dominent le panthéon russe

Staline, Poutine et Pouchkine sont les trois personnalités les plus célèbres de tous les temps, selon les Russes, dont le panthéon n'inclut presque aucun étranger, a révélé lundi un sondage du centre d'études indépendant Levada.

Pour 38 % des Russes, Staline est la personne la plus remarquable au monde, malgré la terreur stalinienne ayant fait quelque 20 millions de morts en incluant les exécutions massives, les morts au Goulag et en déportation dans des zones insalubres, ainsi que la famine en Ukraine et dans plusieurs régions de Russie.

Avec 34 % des voix, le président Vladimir Poutine et le poète Alexandre Pouchkine occupent ex aequo la deuxième place du podium des personnes les plus célèbres au monde, selon le sondage.

Suivent ensuite, dans l'ordre: le père de la révolution bolchévique Lénine, le tsar Pierre Le Grand, le premier cosmonaute soviétique Iouri Gagarine, l'écrivain Léon Tolstoï, le maréchal Gueorgui Joukov, pour son rôle de premier plan dans la Seconde Guerre mondiale.

Le premier étranger n'arrive qu'à la 14e place: il s'agit de Napoléon, qui a marqué l'Histoire russe pour son invasion de la Russie puis sa désastreuse retraite en 1812.

Il est accompagné par Albert Einstein (16e) et le physicien et mathématicien Isaac Newton (19e).

Le dernier dirigeant de l'URSS Mikhaïl Gorbatchev, qui a sonné le glas de l'URSS, arrive à la dernière place (20e), avec seulement 6 % de Russes considérant qu'il fait partie des plus remarquables personnalités n'ayant jamais existé.