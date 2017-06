Sanctions américaines: Lavrov dénonce l'«obsession russophobe» de Washington

«Je ne peux rien dire si ce n'est mes regrets de l'obsession russophobe de nos collègues (américains, NDLR) qui dépasse toutes les limites», a déclaré M. Lavrov lors d'une conférence de presse commune avec son homologue français Jean-Yves Le Drian.

«Une fois de plus, ces sanctions sont décrétées sans aucun fondement», a-t-il affirmé.

Les États-Unis ont annoncé mardi un renforcement des sanctions contre la Russie peu avant une rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Petro Porochenko à la Maison-Blanche.

Les nouvelles sanctions annoncées visent 38 individus et entités en Ukraine ainsi que deux responsables gouvernementaux russes et une douzaine d'individus et organisations opérant en Crimée, péninsule ukrainienne annexée en 2014 par la Russie.

Elles ont pour objectif de «maintenir la pression sur la Russie pour trouver une solution diplomatique» au conflit opposant les forces de Kiev aux rebelles prorusses, a expliqué le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

L'explication de sanctions répondant au rôle de Moscou a été moquée par Sergueï Lavrov qui estime que la «référence à la situation en Ukraine fait déjà sourire tous les observateurs sérieux».

L'Ukraine est en proie depuis 2014 à un conflit armé entre des séparatistes prorusses dans l'est du pays et les forces de Kiev, qui a fait plus de 10 000 morts. Les États-Unis et leurs alliés européens, qui ont imposé des sanctions à la Russie, réclament l'application des accords de paix de Minsk conclus en 2015 et censés instaurer une trêve des combats.