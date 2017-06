Theresa May promet de combattre tous les terrorismes

La première ministre britannique Theresa May a promis lundi de combattre le terrorisme sous toutes ses formes après une nouvelle «attaque terroriste» à Londres, frappant cette fois des fidèles musulmans près de la mosquée de Finsbury Park, en plein ramadan.

Cette attaque «nous rappelle que le terrorisme, l'extrémisme et la haine prennent de nombreuses formes, et notre détermination à les combattre quel que soit le responsable», a déclaré Mme May devant ses bureaux du 10, Downing Street, après une réunion d'urgence.

«C'est clairement une attaque contre les musulmans», a déclaré la cheffe de Scotland Yard, Cressida Dick.

L'agression s'est produite dans la nuit de dimanche à lundi près de la mosquée de Finsbury Park, dans le nord de Londres. Un homme de 47 ans, au volant d'une camionnette blanche, a foncé sur les piétons qui sortaient pour la plupart d'un service religieux, après l'Iftar, la rupture du jeûne.

Il est «détenu pour terrorisme», a indiqué la police, qui estimait, à ce stade de l'enquête, que l'agresseur avait agi seul.

Le secrétaire d'État à la sécurité Ben Wallace a indiqué sur BBC Radio 4 que le suspect «n'était pas connu» des services de police.

Un homme a été déclaré mort sur les lieux de l'attaque mais selon la police il est «trop tôt» pour dire si son décès est lié aux événements ou non. Il recevait des premiers soins après un malaise lorsque le véhicule a fauché la foule.

Onze personnes, issues de la communauté musulmane, ont été blessées lors de cette attaque, a précisé la police.