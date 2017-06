Le Portugal sous le choc après un gigantesque feu de forêt

Sous des températures caniculaires, le feu se poursuivait dans la soirée sur quatre fronts, dont un d'une grande violence, selon les autorités, et plus de 800 pompiers et 260 véhicules étaient toujours à pied d'oeuvre pour combattre le sinistre, le plus meurtrier de l'histoire récente du Portugal.

«L'incendie a atteint une dimension de tragédie humaine jamais connue jusqu'ici», a déclaré, très ému, le premier ministre Antonio Costa qui s'est rendu sur les lieux du drame, à Pedrogao Grande dans la région de Leiria. Le gouvernement a décrété trois jours de deuil national.

Le dernier bilan de la protection civile faisait état de 61 morts et 62 blessés, dont cinq dans un état grave. Il s'agit d'un enfant et de quatre pompiers. Mais les autorités n'excluaient pas de trouver encore d'autres victimes dans des villages cernés par des murs de flammes.

Sur les collines situées entre les bourgades de Pedrogao Grande, Figueiro dos Vinhos et Castanheira de Pera, encore recouvertes d'eucalyptus et de pins 24 heures plus tôt, la dévastation était totale dans les zones où le feu est passé.

Devant quelques maisons délaissées, partiellement endommagées, une carcasse de voiture calcinée était abandonnée au bord d'une route secondaire. Plus loin, le cadavre d'un homme recouvert d'un drap blanc gisait, entouré par des gendarmes portant des masques.