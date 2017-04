Hollande appelle Russie et Ukraine à «se montrer à la hauteur des enjeux»

Agence France-Presse

Le président français François Hollande a appelé lundi la Russie et l'Ukraine à «se montrer à la hauteur des enjeux» en observant un cessez-le-feu permettant «le règlement des questions politiques», a indiqué la présidence, à l'issue d'un entretien avec la chancelière allemande Angela Merkel et les présidents russe et ukrainien Vladimir Poutine et Petro Porochenko.