Trump veut s'entendre avec la Russie malgré des relations «au plus bas»

Le président américain Donald Trump a plaidé pour une entente entre les États-Unis et la Russie, malgré une rencontre glaciale à Moscou entre les chefs des diplomaties des deux puissances nucléaires dont les relations sont «au plus bas».

La guerre en Syrie demeure le contentieux le plus lourd entre Washington et Moscou, Donald Trump traitant son homologue syrien Bachar al-Assad de «boucher» et d'«animal» et jugeant «possible» que la Russie ait été au courant de l'attaque chimique du 4 avril, imputée au régime de Damas.

Signe des divergences patentes entre Occidentaux et Russes, ces derniers ont opposé à l'ONU leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité réclamant une enquête internationale sur cette attaque chimique présumée à laquelle Washington a répondu par une frappe punitive le 6 avril.

M. Trump avait prôné tout au long de sa campagne et au début de sa présidence un rapprochement avec son homologue russe Vladimir Poutine.

«Ce serait merveilleux (...) si l'OTAN et notre pays pouvaient s'entendre avec la Russie», a-t-il lancé mercredi lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche avec le secrétaire général de l'Alliance atlantique Jens Stoltenberg.

Mais «à l'heure actuelle, nous ne nous entendons pas du tout avec la Russie», a reconnu Donald Trump, parlant même d'une «relation peut-être au plus bas (niveau) de tous les temps».