Poutine déplore la dégradation de la relation russo-américaine

Cette rencontre, qui n'était pas prévue au programme de la visite du responsable américain, se déroulait en présence du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, avec qui Rex Tillerson avait longuement discuté auparavant, la Syrie étant au coeur de leurs négociations.

Elle intervient après que le président russe eut déclaré, à la chaîne d'informations Mir 24, qu'«on peut dire que le degré de confiance dans nos relations de travail, notamment dans le domaine militaire, ne s'est pas amélioré mais qu'au contraire il s'est dégradé».

Les deux pays sont lancés ces derniers jours dans une guerre des mots au sujet de l'attaque chimique présumée de Khan Cheikhoun et après la volte-face du président américain, qui a ordonné le premier bombardement de l'armée syrienne depuis le début du conflit il y a six ans.

La visite de M. Tillerson, la première d'un haut responsable de la nouvelle administration américaine, devait servir à jeter les bases de la «normalisation» des relations entre les deux pays promise par Donald Trump lors de sa campagne électorale.

Mais les derniers évènements ont provoqué un nouveau regain de tensions aux accents de Guerre froide et éclipsé tous les autres dossiers.

Au début de son entretien avec le secrétaire d'État, M. Lavrov a dit vouloir comprendre «les intentions réelles» des États-Unis, afin d'éviter une «récidive» de la frappe américaine en Syrie et de travailler à la création d'un «front commun contre le terrorisme».

M. Tillerson a de son côté dit souhaiter un échange «ouvert, franc et sincère», destiné à «davantage clarifier les objectifs et intérêts communs» et les «nettes différences» dans l'approche des deux pays sur les principaux dossiers.