France: explosion sans risque nucléaire à la centrale de Flamanville

Une explosion est survenue jeudi à la centrale nucléaire de Flamanville (nord-ouest de la France), mais cet «incident» n'a pas fait de blessé grave et s'est produit «hors zone nucléaire», ne posant aucun risque de contamination, selon les autorités locales.

«Un ventilateur a explosé dans une zone non nucléaire. Mais tout est fini. Les secours sont en train de repartir», a indiqué à l'AFP peu avant midi (6h00 HE) le préfet de la Manche Jacques Witkowski.

«C'est un incident technique. Ce n'est pas un accident nucléaire. Ce n'est pas grave», a-t-il insisté. La préfecture avait affirmé un peu plus tôt dans la matinée qu'il s'agissait d'un «incident technique significatif».

Selon la préfecture, cinq personnes ont été «légèrement intoxiquées» par des dégagements de fumée.

L'exploitant de la centrale EDF a expliqué avoir constaté «un départ de feu ce matin dans la salle des machines de la tranche 1 de la centrale de Flamanville, qui a entraîné une détonation», récusant le terme «d'explosion».

La production de l'un des deux réacteurs de la centrale a été arrêtée, selon la préfecture et EDF.

La centrale nucléaire de Flamanville, en Normandie, est en service depuis les années 1980.

Un réacteur nucléaire de troisième génération (EPR), conçu pour offrir une puissance et une sûreté accrues, est en cours de construction depuis 2007 à Flamanville.

Mais le chantier de la première installation de ce genre en France accumule retards et surcoûts: initialement prévue en 2012, son entrée en service est désormais prévue fin 2018 et son budget a plus que triplé à 10,5 milliards d'euros.

Le nucléaire est actuellement la première source de production d'électricité en France, avec environ 75% des électrons générés.

Le gouvernement souhaite ramener cette part à 50% à l'horizon 2025.