France: Mélenchon, candidat, prononce un discours par hologramme

Le candidat de «La France insoumise» s'exprimait à Lyon (centre-est), tandis qu'un hologramme projetait un double d'un réalisme parfait en quasi-simultané dans une salle de la banlieue de Paris grâce à une transmission satellite, une performance technique qui a suscité l'enthousiasme de plusieurs milliers de spectateurs.

Il a appelé à sortir des traités européens: «l'Europe, on la change ou on la quitte !» et dénoncé «un monde obscène où huit milliardaires possèdent autant que la moitié de l'humanité».

Jean-Luc Mélenchon avait choisi Lyon pour marquer son opposition frontale à Marine Le Pen, qui s'y exprimait au même moment. Mais il a au final peu évoqué la candidate d'extrême droite, réservant l'essentiel de ses flèches à Emmanuel Macron, l'ancien ministre de l'Économie du président socialiste François Hollande, repositionné au centre, qui a le vent en poupe dans les sondages et avait tenu rassemblement, lui aussi à Lyon, la veille.

Jean-Luc Mélenchon a ainsi appelé à résister aux «champignons hallucinogènes qui poussent dans la jungle politique et la bulle médiatique» et a accusé Emmanuel Macron - hué par le public - d'avoir «pourri la vie de milliers de gens» pour avoir soutenu lorsqu'il était au gouvernement une loi visant à libéraliser le marché du travail.

«Je veux que l'on ait confiance en nous-mêmes», a-t-il aussi lancé en évoquant longuement ses ambitions pour la France dans l'espace, l'économie de la mer ou encore la recherche.

Jean-Luc Mélenchon doit cependant faire face à la concurrence de Benoît Hamon, le candidat élu à l'issue de la primaire socialiste.

Selon un sondage publié samedi, Benoît Hamon recueille 16% à 17% d'intentions de vote, devant Jean-Luc Mélenchon (11-11,5%) mais toujours loin derrière Marine Le Pen (25%), Emmanuel Macron (21 à 22% )et le candidat de la droite François Fillon (18à 20%), empêtré dans les accusations d'emplois fictifs visant son épouse Penelope.

Ancien «frondeur» opposé à la politique menée par le président socialiste François Hollande, Benoît Hamon a été officiellement investi dimanche à Paris par le Parti socialiste. Il a de nouveau défendu son programme très à gauche et la mise en oeuvre d'un revenu universel d'existence.

Un rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon, régulièrement évoqué, reste cependant aléatoire. Le leader de la gauche radicale a appelé Benoît Hamon à «faire le ménage» dans ses rangs, mais ce dernier s'est refusé à devoir faire tomber «des têtes» en préalable à toute discussion.