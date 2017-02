Attaque au Louvre: l'assaillant refuse de parler aux enquêteurs

Les autorités françaises cherchent toujours à déterminer formellement l'identité de l'assaillant, qui pourrait être Abdallah El-Hamahmy, un Égyptien de 29 ans arrivé en France il y a une semaine avec un visa touristique.

Le suspect « refuse pour le moment de parler aux enquêteurs », a indiqué une source judiciaire, précisant qu'il devait être réentendu dans l'après-midi.

Hospitalisé pour des blessures sérieuses à l'abdomen après avoir été touché par les tirs de riposte d'un militaire, son état s'est nettement amélioré samedi. Il a été placé en garde à vue à l'hôpital et le corps médical a considéré que les auditions étaient « possibles ».

Vendredi, vers 8 h 50 GMT [3 h 50, HE), l'agresseur, armé de deux machettes de 40 cm, s'est précipité sur une patrouille de quatre militaires en criant « Allah Akbar » (Dieu est le plus grand, en arabe). Un premier soldat a été légèrement blessé au cuir chevelu, un second a tenté de repousser l'assaillant sans user de son arme, avant de tirer, à quatre reprises, le blessant grièvement.

Le Louvre, musée le plus fréquenté du monde, fermé après l'agression, a rouvert dès samedi. Cette attaque a ravivé de douloureux souvenirs en France, où une série d'attentats djihadistes ont fait 238 morts en 2015 et 2016, et qui vit sous le régime exceptionnel de l'état d'urgence depuis 15 mois.