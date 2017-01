Décret Trump: les restrictions dénoncées par Berlin et Londres

Agence France-Presse Berlin et Londres

Deux jours après son offensive de charme à Washington, la première ministre britannique Theresa May s'est résolue dimanche à dénoncer les restrictions à l'immigration imposées par le président américain Donald Trump, après avoir été vivement critiquée pour son refus de le faire.

Theresa May dénonce les restrictions

Le décret américain sur la « protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis », entré en vigueur vendredi, interdit pour 90 jours l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de sept pays jugés à risque par Washington : Irak, Iran, Yémen, Libye, Syrie, Soudan et Somalie.

« La Convention de Genève sur les réfugiés appelle la communauté internationale à accueillir les personnes fuyant la guerre sur une base humanitaire », et « la chancelière a fait valoir » cela lors de son entretien téléphonique avec Donald Trump, a précisé le porte-parole.

La condamnation allemande survient au lendemain d'un entretien téléphonique entre Donald Trump et Angela Merkel. Les communiqués publiés à l'issue de cet échange aux États-Unis et en Allemagne ne faisaient pas mention des nouvelles restrictions à l'immigration sur le sol américain.

Le gouvernement allemand « va maintenant examiner les conséquences » de cette interdiction pour les citoyens allemands ayant une double nationalité et qui sont touchés par les mesures américaines, a-t-il précisé.

« La chancelière regrette l'interdiction d'entrée [aux États-Unis] imposée par le gouvernement américain contre les réfugiés et les ressortissants de certains pays », a ajouté Steffen Seibert dans un communiqué.

Le président américain Donald Trump discute avec la première ministre britannique Theresa May, le 27 janvier à Washington.

« La politique d'immigration des États-Unis est l'affaire du gouvernement des États-Unis comme celle de notre pays doit être fixée par notre gouvernement. Mais nous ne sommes pas d'accord avec ce type d'approche », a déclaré un porte-parole de Downing Street, assurant que Londres « interviendrait auprès du gouvernement américain » si cette politique avait un « impact » sur les citoyens britanniques.

Mais la réaction de Downing Street intervient tard : quelques heures plus tôt, lors d'une visite officielle en Turquie, Mme May avait refusé de critiquer l'initiative américaine, déclenchant une vive polémique au Royaume-Uni. « Les États-Unis sont responsables de la politique des États-Unis sur les réfugiés », avait déclaré la première ministre, au lendemain de sa rencontre très commentée avec Donald Trump à Washington.

Une pluie de critiques s'est aussitôt abattue sur la chef fe du gouvernement conservateur, accusée jusque dans son propre camp de renier les droits de l'homme au profit de la « relation spéciale » avec Washington : « Je me fiche de la relation spéciale [entre Londres et Washington], certaines lignes ne doivent juste pas être franchies », a réagi sur Twitter la députée conservatrice Heidi Allen.

Le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a lui aussi condamné l'absence initiale de réaction de la première ministre : « Theresa May, au nom de la Grande-Bretagne, vous auriez dû condamner le décret contre les musulmans de Donald Trump. Honteux », a-t-il réagi sur Twitter.

Nadhim Zahawi, député conservateur né en Irak, a lui annoncé que les restrictions à l'immigration décrétées par Washington l'empêchaient désormais de se rendre aux États-Unis en dépit de son passeport britannique. « C'est humiliant », a-t-il dit dimanche sur la BBC, se disant toutefois « rassuré » par la réaction de Theresa May.