France: enquête sur le salaire de l'épouse de François Fillon

L'enquête a été notamment ouverte pour «détournement de fonds publics», à moins de trois mois du premier tour de la présidentielle, où François Fillon est l'un des favoris.

Au coeur de la polémique: le fait que Penelope Fillon, sans profession connue et toujours en retrait des activités politiques de son mari, ait «perçu environ 500 000 euros bruts» entre 1998 et 2012, notamment en tant qu'attachée parlementaire de son mari et de son suppléant à l'Assemblée nationale, Marc Joulaud, selon l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné, qui met en doute la réalité de son travail.