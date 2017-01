Autriche: arrestation d'un homme soupçonné de préparer un attentat

Selon des informations de presse, le suspect est affilié à un groupe «islamiste radical».

«Les informations concernant un suspect préparant un attentat présumé se sont intensifiées et la police de Vienne ... a aussitôt enquêté et mis en oeuvre de mesures», a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police Irina Steier.

Les forces spéciales sont intervenues autour de 17h00 GMT (midi, heure de Montréal) et «le suspect a été arrêté à Vienne près de son adresse sur la base d'un mandat d'arrêt», selon la même source.

Selon le tabloïd Krone Zeitung, l'homme interpellé est arrivé vendredi d'Allemagne et était en possession d'un explosif artisanal.

Le journal présente sur son site internet un document du ministère autrichien de l'Intérieur selon lequel la menace émanait d'un groupe «islamiste radical» originaire d'Albanie, sympathisant du groupe djihadiste État islamique (EI).

Ce document fait état d'informations transmises à l'Autriche «par un service de renseignement étranger et par la police» d'un second pays.

La police n'a pas confirmé ces informations, mais a recommandé la plus grande vigilance à la population dans les lieux publics.

Une conférence de presse du ministre de l'Intérieur Wolfgang Sobotka était prévue en début de soirée.

«L'homme est en détention (...), de nombreuses choses restent à clarifier», a indiqué un autre porte-parole de la police Thomas Keiblinger, à l'agence de presse autrichienne APA

En 2015, un nombre record de 90 000 demandes d'asile a été enregistré en Autriche, lorsque des centaines de milliers de migrants, dont beaucoup fuyant la guerre en Syrie, ont traversé les Balkans en direction notamment de l'Allemagne.

Plusieurs auteurs des attentats de Paris en novembre 2015, entrés en Europe avec la vague migratoire de l'année 2015, ont transité par l'Autriche.

L'Autriche a établi des contrôles aux frontières, et érigé des barrières pour endiguer cet afflux. En 2016, les demandes d'asile ont baissé de moitié à 42 000.

Un Algérien et un Pakistanais soupçonnés d'avoir voulu participer aux attentats de Paris ont été arrêtés à Salzbourg en décembre 2015 et extradés vers la France. Le procès de deux de leurs complices présumés, un Marocain et un Algérien, doit reprendre le 2 février à Salzbourg.

Fin décembre, un demandeur d'asile marocain âgé de 25 ans avait été arrêté dans un petit centre d'accueil pour réfugiés à Fuschl, non loin de la frontière allemande et placé en détention sous le soupçon d'avoir voulu commettre des attentats durant les fêtes.