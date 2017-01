Nouveau record d'exportations d'armements français en 2016

Agence France-Presse

PARIS

Les exportations d'armements français ont atteint un nouveau record en 2016 à plus de 20 milliards d'euros (28 milliards CAN) , grâce à la vente à l'Inde du chasseur Rafale et au mégacontrat conclu avec l'Australie pour des sous-marins, a annoncé jeudi le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian.