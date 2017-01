Paris: le «cerveau» du braquage de Kim Kardashian inculpé

Six nouveaux suspects dont le « cerveau » et des membres du commando soupçonné d'avoir mené le braquage de la vedette américaine Kim Kardashian à Paris début octobre ont été mis en examen (inculpés) vendredi par un juge d'instruction, a annoncé la justice française.

Quatre suspects, pour la plupart des hommes expérimentés et connus depuis longtemps dans le milieu du banditisme, avaient déjà été mis en examen jeudi. Ce braquage spectaculaire, d'un montant de 9 millions d'euros (12,5 millions de dollars CAN), le plus important vol de bijoux commis au détriment d'un particulier en France depuis plus de 20 ans, avait fait en quelques heures le tour du monde et affolé les réseaux sociaux.