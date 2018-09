Nomination de Brett Kavanaugh: le vote aura lieu vendredi après-midi

Associated Press Washington

Le vote est prévu pour 13 h 30, heure locale.

Le comité est composé de 11 sénateurs républicains et de dix démocrates.

Le sénateur Jeff Flake, un républicain de l'Arizona, a fait savoir vendredi qu'il votera en faveur de M. Kavanaugh, ce qui garantit essentiellement que la candidature sera recommandée. M. Flake a admis qu'il entretient toujours des doutes au sujet de M. Kavanaugh, mais qu'en l'absence de preuves concrètes, il doit lui accorder la présomption d'innocence.

La candidature sera ensuite soumise au Sénat en entier, où des votes procéduraux pourraient débuter dès samedi. Un vote final pourrait alors être organisé mardi prochain.

Lors d'un témoignage émotif jeudi, Christine Blasey Ford a raconté au comité sénatorial que Brett Kavanaugh l'avait immobilisée dans un lit dans une pièce fermée à clé au cours d'un rassemblement d'amis alors qu'ils étaient adolescents.

Mme Ford, qui avait 15 ans au moment des faits allégués, a expliqué que M. Kavanaugh et son ami Mark Judge l'avaient enfermée dans une chambre, que M. Kavanaugh s'était couché sur elle et qu'il avait commencé à la caresser de force en essayant de lui enlever ses vêtements. Brett Kavanaugh aurait placé sa main sur sa bouche pour l'empêcher de crier, mais elle aurait réussi à s'enfuir lorsque Mark Judge a sauté dans le lit avec eux.

Elle a dit avoir craint d'être violée, voire tuée par accident.

Quelques heures plus tard, M. Kavanaugh a affirmé ne jamais l'avoir agressée ni avoir agressé qui que ce soit d'autre.

S'exprimant d'une voix forte, oscillant parfois entre la colère et les larmes, Brett Kavanaugh a affirmé que les allégations d'agression sexuelle dont il fait l'objet constituent un « coup politique calculé et orchestré ». Au moins trois femmes accusent l'homme de 53 ans d'inconduite sexuelle.

Il estime que ces allégations émanent en partie de la colère de certains à propos du président Donald Trump et des élections de 2016, ainsi que d'une volonté de vengeance au « nom des Clinton ».

Dans les années 1990, M. Kavanaugh faisait partie de l'équipe chargée d'enquêter sur le président Bill Clinton dans le cadre de l'enquête du procureur spécial Kenneth Starr sur l'affaire Monica Lewinsky.