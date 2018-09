Une 3e femme accuse Kavanaugh, évoquant le «viol collectif»

Une troisième femme a accusé mercredi le candidat de Donald Trump à la Cour suprême d'avoir, dans sa jeunesse, eu des comportements sexuels agressifs, portant une lourde attaque à la veille de l'audition au Sénat du juge et de sa première accusatrice.

De leur côté, les démocrates ont exigé mercredi une enquête du FBI et demandé la suspension du processus de confirmation de Brett Kavanaugh, dont la candidature doit être approuvée par le Sénat.

«Je ne sais pas de qui il s'agit et ceci n'a jamais eu lieu», a-t-il rétorqué dans un communiqué.

Viols collectifs

Julie Swetnick explique dans sa déclaration avoir participé à une dizaine de fêtes dans la région de Washington entre 1981 et 1983 où se trouvaient aussi Brett Kavanaugh et un de ses camarades, Mark Judge, déjà cité par la première accusatrice.

«À plusieurs reprises lors de ces fêtes, j'ai vu Mark Judge et Brett Kavanaugh boire de manière excessive et avoir un comportement totalement inapproprié, notamment en devenant très agressifs avec les filles», écrit-elle, en les accusant notamment d'avoir «caressé et peloté des filles sans leur consentement».

«Brett Kavanaugh et d'autres tentaient de saouler et de désorienter les filles à un point qu'elles pouvaient être violées collectivement», assure-t-elle encore. «J'ai un souvenir vivace de garçons alignés à l'extérieur des chambres lors de ces soirées, attendant de prendre leur tour avec la fille à l'intérieur.»

«En 1982, j'ai été victime d'un de ces viols collectifs», confie-t-elle, en expliquant avoir été incapable de se défendre probablement sous l'effet d'une drogue. «Mark Judge et Brett Kavanaugh étaient présents» à la fête, affirme-t-elle sans donner plus de détails.

Sa déclaration a été transmise à la commission judiciaire du Sénat, chargée d'évaluer les candidats à la Cour suprême, par son avocat Michael Avenatti. Les avocats de la commission ont commencé à l'examiner, selon un porte-parole.