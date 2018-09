Trump doute la gravité de l'agression imputée au juge Kavanaugh

La fragilité de la mémoire en cause ?

Elle dit qu'il l'a agressée sexuellement ; il le nie. Est-ce que quelqu'un ment délibérément ?

Pas nécessairement.

Les experts disent qu'en raison du fonctionnement de la mémoire, il est possible que le candidat de la Cour suprême Brett Kavanaugh et Christine Blasey Ford - la femme qui prétend qu'un Kavanaugh ivre l'a agressée sexuellement quand ils étaient adolescents au début des années 80 - croient tous deux ce qu'ils disent.

Et celui des deux qui est le plus convaincu de sa version n'a pas nécessairement raison.

« La confiance n'est pas un bon guide pour savoir si quelqu'un dit la vérité ou non, a expliqué Nora Newcombe, une professeure de psychologie à l'université Temple de Philadelphie. S'ils pensent dire la vérité, ils peuvent tous deux avoir confiance en eux. »

Alors que la nation réfléchit aux accusations de Mme Ford qui pourraient faire dérailler la nomination de M. Kavanaugh, la possibilité que l'un d'eux se soit simplement trompé a été évoquée au Capitole. Les avocats de Mme Ford ont déclaré que certains sénateurs semblaient avoir décidé qu'elle « se trompe » et qu'elle est confuse.

Ou comme l'a dit le sénateur républicain Orrin Hatch, de l'Utah, au réseau CNN : « Quelqu'un est mêlé ».

Les experts disent que la mémoire d'une personne n'est pas comme un magnétoscope, capturant parfaitement un enregistrement objectif de tout ce qui se passe pour une récupération ultérieure.

« La mémoire est surtout vraie, mais parfois peu fiable », a prévenu la psychologue Jennifer Talarico du Lafayette College d'Easton, en Pennsylvanie. Généralement, « nous avons l'essentiel plutôt bien ».

Vos croyances et vos attentes façonnent ce que vous percevez dans votre vie et comment vous vous en souvenez plus tard, disent les chercheurs.

« Vous êtes en train de construire la réalité là où elle se produit, et vous êtes donc coincé avec cela [...] comme le souvenir plus précis possible pour votre mémoire, a déclaré David Rubin, un professeur de psychologie et de neurosciences à l'Université Duke. C'est tout ce que vous avez comme fondation pour vos souvenirs. »

Alors, dans une situation où une femme craint d'être violée par un homme, ses souvenirs peuvent être façonnés par cette peur dans une version qui surestime la menace, alors que l'homme pourra considérer le tout comme un « jeu » et simplement l'oublier plus tard, a ajouté M. Rubin. Et les deux peuvent être complètement honnêtes au sujet de leurs souvenirs.

M. Rubin a noté le fait évident que les gens peuvent oublier les choses qu'ils ont faites en état d'ivresse. Mais il a déclaré que l'homme dans son scénario pourra oublier l'événement même s'il était sobre.

Généralement, lorsque les gens font des erreurs en se remémorant un événement, ils glissent inconsciemment des détails qui seraient typiques à de telles occasions, a révélé Mme Talarico. (Elle ne spéculerait pas sur des souvenirs particuliers en cause dans l'affaire Kavanaugh.)

En ce qui concerne les événements chargés d'émotions, il est courant de se rappeler d'une personne centrale ou d'un objet tel qu'une arme à feu, mais d'oublier le contexte et les détails, selon Mme Newcombe. « Vous avez ce truc central et tout le reste est flou, a-t-elle dit. L'émotion met une chose en relief et efface l'autre. »

Il serait donc incorrect d'invalider le souvenir qu'a gardé Mme Ford de l'incident présumé simplement parce qu'elle est incapable de se remémorer certains détails, selon Mme Newcombe.

Mme Ford, une professeure californienne de psychologie âgée de 51 ans, a déclaré au Washington Post qu'elle n'avait parlé de l'incident présumé en détail qu'en 2012, alors qu'elle était en thérapie de couple. Son mari se souvient qu'elle ait utilisé le nom Kavanaugh à ce moment.

Certains experts ont cité un cas classique de défaillance de la mémoire : le témoignage devant un comité sénatorial en 1973 de John Dean, un ancien conseiller du président Richard Nixon, concernant l'affaire Watergate. Il a témoigné au sujet de conversations qui, il s'est avéré plus tard, avaient été enregistrées.

En 1981, un psychologue qui a publié une comparaison entre son témoignage et les cassettes a constaté que même si M. Dean avait fondamentalement raison au sujet de l'existence d'une dissimulation, ses comptes rendus de conversations étaient souvent erronés.

En ce qui concerne l'affaire Kavanaugh, M. Rubin dit : « Nous n'avons pas les enregistrements pour savoir ce qui s'est passé à la fête. »