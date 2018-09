Trump s'en prend de nouveau à Jeff Sessions

« Je n'ai pas de procureur général. C'est très triste », assène Donald Trump dans un entretien au site politique américain The Hill, publié mercredi.

« Je suis déçu par le procureur général pour de nombreuses raisons », a-t-il encore martelé devant des journalistes à la Maison-Blanche, mercredi matin.

Donald Trump est furieux contre Jeff Sessions depuis qu'il a décidé en mars 2017, peu après l'arrivée du milliardaire à la Maison-Blanche, de se récuser de toute enquête sur les soupçons de collusion entre l'équipe du républicain et Moscou à cause de ses rencontres avec l'ambassadeur russe en pleine campagne présidentielle.

Ancien sénateur, ultra-conservateur, Jeff Sessions avait été parmi les tout premiers soutiens au Congrès américain de l'homme d'affaires lorsqu'il était candidat.

Dans l'entretien à Hill.TV réalisé mardi, Donald Trump déplore que son secrétaire ait promis de ne pas intervenir dans toute enquête portant sur le dossier russe. À la « première question » gênante, « il a répondu "je me récuse, je me récuse" », se moque Donald Trump. « En fait, il n'avait pas à se récuser ».

Donald Trump précise que ses critiques vont au-delà : « Je ne suis pas content sur le sujet des frontières », dit-il à propos du travail policier pour freiner l'immigration clandestine.

Jeff Sessions s'est pourtant affiché en porte-drapeau de la ligne dure prônée par Donald Trump.

Malgré ses critiques constantes, le président ne se décide pas à limoger son secrétaire.

Un nouveau ministre pourrait peser directement sur l'enquête russe, au risque toutefois d'un scandale politique, à quelques semaines d'importantes élections parlementaires et alors que Donald Trump fait déjà l'objet de soupçons d'entrave à la justice pour avoir limogé l'ex-chef du FBI, James Comey.

« On verra ce qu'il se passe », se contente-t-il de dire à The Hill. « Beaucoup de monde m'a demandé de le faire. Mais j'étudie ce qui a été fait par le passé et je me dis que je préfère pour l'instant laisser les choses en l'état, mais c'est très injuste ce qu'il a fait ».

« Nous verrons comment ça se passe avec Jeff », conclut-il.