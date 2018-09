Livre de Woodward : deux sources dénoncent un portrait biaisé

Selon Fear : Trump in the White House, publié mardi en Amérique du Nord, l'ancien conseiller économique du président américain Gary Cohn et Rob Porter, un ex-conseiller, figurent parmi les hauts responsables qui oeuvreraient pour empêcher le président américain, décrit comme inculte, colérique et paranoïaque, de déraper.

«Ce livre ne rapporte pas correctement l'expérience que j'ai eue à la Maison-Blanche», a écrit Gary Cohn dans un communiqué envoyé au site Axios. «Je suis fier d'avoir servi le gouvernement Trump et je continue de soutenir le président et son programme».

Pour sa part, Rob Porter a indiqué à plusieurs médias avoir été «frappé par le portrait sélectif et souvent trompeur fait du président et de son gouvernement».

Dans un communiqué, il salue les accomplissements de M. Trump qui sont ignorés, selon lui, dans le livre de Bob Woodward. Rob Porter affirme encore que le président «encourage des débats vigoureux» chez ses conseillers.