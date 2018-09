Le secrétaire américain à la Défense fait une visite surprise en Afghanistan

Le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis est arrivé vendredi à Kaboul lors d'une visite surprise au cours de laquelle il rencontrera le président afghan Ashraf Ghani et le nouveau commandant des forces américaines et de l'OTAN.

Les États-Unis ont actuellement 14 000 militaires déployés en Afghanistan, où ils fournissent le plus gros des effectifs de la mission de l'OTAN pour soutenir et former les forces de sécurité afghanes.