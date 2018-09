Pompeo nie être l'auteur de la tribune anti-Trump du New York Times

«Personne ne devrait être surpris que le New York Times, un journal libéral qui a attaqué sans relâche cette administration ait choisi de publier un tel article», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à New Delhi.

«Il n'est pas de moi», a-t-il tenu à préciser, alors que l'identité de son auteur reste sujette à spéculations.

Les responsables du journal «n'auraient pas dû choisir de prendre pour argent comptant les opinions d'un mauvais acteur mécontent et déloyal"

«Si vous n'êtes pas en position d'exécuter le projet du chef, vous n'avez qu'une option : partir. Et au lieu de cela, cette personne, selon le New York Times, a choisi non seulement de rester, mais de saper ce que le président Trump et son administration essayent de faire».

«Et je dois vous dire que je trouve incroyablement inquiétants les efforts des médias à cet égard pour saper cette administration», a-t-il ajouté.