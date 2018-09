Climat de suspicion et de paranoïa à la Maison-Blanche

Dans un étrange climat de suspicion et de paranoïa, la Maison-Blanche tentait jeudi de déterminer l'identité du «lâche» qui a rédigé la tribune anonyme dénonçant le comportement erratique et inquiétant de Donald Trump.

Le président des États-Unis, qui avait évoqué mercredi soir dans un tweet rageur une possible «TRAHISON», a dénoncé au réveil le comportement de «la gauche» et des «Fake News Media».

Dans un texte intitulé «Je fais partie de la résistance au sein de l'administration Trump» et publié par le New York Times, un membre de l'administration, raconte comment, lui et d'autres, s'efforcent de lutter de l'intérieur contre les pires penchants d'un président au leadership de «mesquin», «impétueux» et «inefficace».

La publication controversée de ce témoignage, intervenue au lendemain de la diffusion d'extraits d'un livre explosif du journaliste d'investigation Bob Woodward, suscitait une myriade de questions à Washington et au-delà.

L'auteur mystérieux a-t-il écrit seul ou s'est-il fait le porte-parole d'un groupe plus large? Fait-il partie du cercle rapproché du président, au sein de la célèbre «West Wing», ou travaille-t-il dans un ministère? Finira-t-il par sortir du bois pour donner davantage de poids à son témoignage?

La formulation utilisée par le New York Times -- «haut responsable de l'administration Trump» -- est suffisamment large pour laisser libre cours à toutes les interprétations et permettre à chacun de dresser sa liste, jusqu'aux hypothèses les plus farfelues.