Les questions se multiplient autour du pirate aérien de Seattle

Jason REDMOND , Thomas URBAIN Agence France-Presse Seattle et New York

Au fil des heures qui ont suivi l'accident émergeait le portrait d'un jeune homme marié et sans histoires, Richard Russell, qui s'est écrasé, seul, vendredi soir dans la baie de Seattle après une heure de vol.

Proches et amis ont décrit «Beebo», son surnom, comme quelqu'un de sociable que «tout le monde aimait, parce qu'il était gentil et doux avec toutes les personnes qu'il rencontrait».

Rien ne laissait entrevoir, en apparence, la folle séquence de vendredi soir, durant laquelle Richard Russell est apparu euphorique dans ses échanges avec le contrôle aérien, comme inconscient des conséquences de ses actes.

Sur son blogue, il ne cachait pas que le poste de bagagiste qu'il occupait depuis environ trois ans était surtout un moyen pour lui de rendre visite à sa famille en Alaska, grâce aux avantages accordés aux employés d'Horizon Air, sa compagnie.

«Je n'aurais jamais pensé que je travaillerais un jour comme agent au sol pour une compagnie aérienne», écrivait-il en septembre 2017.

«Cela me semblait être un travail ingrat», disait-il, «et je n'arrivais pas à m'imaginer pourquoi quelqu'un voudrait se soumettre au bruit permanent, aux gaz (des moteurs) et au transport d'objets lourds.»

Après le vol, vendredi soir, de l'appareil, qui servait au fret et non au transport de passagers, la police locale avait rapidement écarté toute piste terroriste et décrit l'employé d'Horizon Air comme «suicidaire».

«Je vais faire un tonneau et si ça se passe bien, je vais piquer et ce sera tout pour ce soir», a ainsi expliqué Richard Russell au contrôle aérien, avouant qu'il n'avait «pas prévu de faire atterrir» l'appareil, qui s'est finalement écrasé dans un bois de l'île de Ketron, dans la baie de Seattle, sans faire de victimes.