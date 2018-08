Obama veut aider les démocrates à reconquérir le Congrès

«J'ai hâte d'expliquer pourquoi les candidats démocrates méritent notre vote cet automne», a écrit Barack Obama dans un communiqué.

«Je suis certain que, à eux tous, ils rendront le pays que nous aimons plus fort en restaurant les opportunités, en rétablissant nos alliances et notre position dans le monde, et en respectant notre engagement fondamental pour la justice, l'équité, la responsabilité et l'État de droit. Mais d'abord, ils ont besoin de nos votes», a-t-il ajouté.

Face à un Donald Trump qui ne manquera pas de participer aux rallyes de candidats républicains ces prochaines semaines - un exercice qu'il affectionne tout particulièrement - le premier président noir des États-Unis fera campagne «dans plusieurs États cet automne».

Il annoncera une nouvelle vague de soutiens prochainement.

Les élections du 6 novembre attribueront les 435 sièges de la Chambre des représentants, 35 sièges de sénateurs sur 100 ainsi que les postes de gouverneurs de 36 États.