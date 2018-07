Trump menace d'un nouveau «shutdown» faute d'accord sur la frontière

« Je serais disposé à "fermer" le gouvernement si les démocrates ne nous donnent pas les votes pour la Sécurité des Frontières, qui inclut le Mur », a tweeté M. Trump.

On « doit se débarrasser de la Loterie, d'Arrestation et Libération etc. et en fin de comptes aller vers un système d'Immigration basé sur le MÉRITE! », a-t-il poursuivi, faisant référence notamment au système d'attribution par loterie du statut de résident permanent (carte verte). Il souhaite aussi limiter le regroupement familial.

« Nous avons besoin de gens formidables qui viennent dans notre Pays! », a-t-il conclu.

M. Trump a promulgué le 23 mars la loi de financement de l'État fédéral, évitant ainsi ce qui aurait été un troisième shutdown depuis le début de l'année.

Mais ce compromis élaboré par le Congrès entre républicains et démocrates, qui ne le satisfaisait pas tellement pas qu'il a menacé in extremis de ne pas y apposer sa signature, n'est valable que jusqu'au 30 septembre.

Le prétexte pour le veto envisagé était l'absence de compromis sur l'immigration et la sécurité à la frontière dans la loi, et notamment le fait que le Congrès n'a pas approuvé les crédits importants qu'il réclamait pour ériger un long mur en béton à la frontière mexicaine.

Il n'a obtenu que 1,6 milliard pour construire des clôtures ou en rénover quelques dizaines de kilomètres, loin des 25 milliards qu'il avait un temps réclamés.