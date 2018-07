Incendies de forêt en Californie: un mort et des évacuations

L'incendie, baptisé Carr, frappe la ville de Redding et a traversé un cour d'eau jeudi soir. Il reste largement hors de contrôle des pompiers.

La victime est un conducteur de bulldozer qui combattait le sinistre, a indiqué Bret Gouvea, commandant au sein du département californien des forêts et de protection contre les incendies (Calfire).

Selon M. Gouvea, les flammes ont submergé la partie ouest de cette ville de 90 000 habitants.

«Le feu se déplace si rapidement que les forces de l'ordre procèdent à des évacuations le plus vite possible. Il y a eu des blessés chez les civils et les pompiers», a ajouté le porte-parole de Calfire, Scott McLean.

Plus d'une dizaine de bâtiments sont partis en fumée, selon les autorités.

Cet incendie, l'un des nombreux qui ont touché la Californie cet été, a dévasté plus de 11 300 hectares, dont près de 4000 rien que pour la journée de jeudi.

La Californie a subi d'immenses incendies de forêt en octobre dernier et fait face en décembre à l'incendie Thomas, l'un des plus dévastateurs de son histoire.