Enregistrement publié: Donald Trump attaque encore son ex-avocat

Agence France-Presse NEW YORK

« Quel genre d'avocat enregistre ses clients ? Vraiment triste ! » a gazouillé le président, qui a laissé entendre que la bande avait été raccourcie à dessein et qu'il s'agissait d'une manipulation.

« J'entends dire que d'autres clients et de nombreux journalistes ont aussi été enregistrés », a-t-il poursuivi. « Est-ce que c'est possible ? Dommage ! »

Sur la bande sonore fournie à CNN par l'avocat de Michael Cohen, ce dernier évoque un transfert de fonds concernant « des informations » liées à « notre ami David », un sujet qui a visiblement déjà été abordé entre les deux hommes.

Il pourrait s'agir de David Pecker, ami de Donald Trump et patron du groupe de presse AMI, qui contrôle notamment l'hebdomadaire à scandale National Enquirer.

En août 2016, le titre avait acheté l'exclusivité du témoignage d'une ancienne playmate, Karen McDougal, qui affirme avoir eu une liaison de dix mois avec Donald Trump à cheval sur 2006 et 2007.

Le propos est elliptique sur l'enregistrement, mais, selon plusieurs médias américains, Michael Cohen et Donald Trump auraient bien évoqué la possibilité de racheter à David Pecker l'exclusivité du témoignage de Karen McDougal.

À la fin de l'enregistrement, celui qui n'est encore que candidat à la présidence évoque un paiement en espèces, mais Michael Cohen lui répond : « non, non, non ».

Présent mardi soir sur le plateau de CNN après la diffusion de l'enregistrement, le conseiller de Michael Cohen, Lanny Davis, a dit avoir publié la bande pour montrer que la personne évoquant un paiement en liquide était Donald Trump, et non Michael Cohen.

« Les gens qui utilisent du liquide sont les trafiquants de drogue et les mafieux », a lancé Lanny Davis.

Les avocats du président ont contesté cette interprétation, affirmant que, lors de cet échange, Donald Trump disait à Michael Cohen : « ne paie pas en espèces... chèque ».

Plus que le contenu de la conversation, l'intervention médiatique de Lanny Davis confirme que son client est maintenant lancé dans un combat pied à pied avec Donald Trump, dont il fut pourtant le plus fidèle lieutenant durant des années.

Objet d'une enquête fédérale, l'avocat avait déjà laissé entendre, il y a quelques semaines, qu'il n'excluait pas de collaborer avec la justice, ce qui impliquerait la révélation d'informations potentiellement compromettantes pour Donald Trump.