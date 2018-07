Kamala Harris, étoile montante du Parti démocrate, lancera un livre en 2019

La sénatrice Kamala Harris, une étoile montante du Parti démocrate et possible prétendante à la Maison-Blanche, lancera un livre en 2019.

Associated Press New York

La maison d'édition Penguin Press a annoncé mardi que le livre The Truth We Hold: An American Journey sortira le 8 janvier 2019. La politicienne abordera les «vérités centrales» de la vie américaine et dira aux lecteurs comment découvrir quelles sont ces vérités, selon Penguin Press.

Les politiciens ont souvent l'habitude de lancer des livres pour se faire connaître auprès du grand public. John F. Kennedy avait offert Profiles in Courage en 1956, alors que Barack Obama avait écrit The Audacity of Hope en 2006.

Kamala Harris, âgée de 53 ans, est l'ancienne procureure générale de la Californie. Elle a été élue au Sénat américain en 2016.

La politicienne a un lien spécial avec Montréal, où elle a fait ses études secondaires. Sa mère, Shyamala Gopalan, était à l'époque professeure à l'Université McGill et chercheuse à l'Hôpital général juif de Montréal. Kamala Harris avait étudié avec sa soeur à Westmount.

Après avoir obtenu son diplôme montréalais, Mme Harris est retournée aux États-Unis pour poursuivre ses études. Elle a complété un baccalauréat en économie et en sciences politiques à l'Université Howard de Washington, avant de poursuivre des études de doctorat à l'Université de la Californie. Elle avait ensuite été élue procureure générale de San Francisco en 2003, avant de devenir procureure générale de l'État en 2011.

Kamala Harris est souvent citée comme une potentielle candidate démocrate pour la prochaine élection présidentielle de 2020.