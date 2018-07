Une Russe proarme accusée d'avoir infiltré des organisations politiques

Ce responsable politique et banquier proche du président Poutine est sous le coup de sanctions américaines. Il serait également «membre à vie» de la National Rifle Association (NRA), le premier lobby des armes américain, largement favorable au parti républicain.

En mai 2016, M. Torchine avait rencontré Donald Trump Jr., le fils aîné du président américain, lors d'un évènement organisé par la NRA.

Maria Butina aurait aussi été, selon la presse américaine, membre d'une organisation pro-armes russe, le «Droit aux armes». Sur les réseaux sociaux, la jeune femme aux longs cheveux roux apparaît souvent l'arme à la main. Elle a aussi été photographiée avec l'ancien président de la NRA, David Keene, et le gouverneur du Wisconsin, Scott Walker.

Selon l'accusation, Maria Butina et Alexandre Torchine ont tenté de développer des relations avec des responsables politiques américains pour créer des «canaux officieux» de communication qui pourraient «être utilisés par la Fédération de Russie pour pénétrer dans l'appareil décisionnaire national».

Il s'agissait d'assister aux conférences de la NRA pour établir des contacts avec des responsables républicains ou d'organiser des dîners «d'amitié et de dialogue» en vue de favoriser une «diplomatie informelle» pour réchauffer des relations très tendues entre les deux puissances.

L'administration Trump est embarrassée depuis plus d'un an par une enquête sur l'ingérence de la Russie dans l'élection de novembre 2016. Le procureur spécial Robert Mueller tente également de déterminer s'il y a eu collusion entre l'équipe de campagne de M. Trump et des responsables russes pour favoriser la victoire du candidat républicain. Aucune preuve de collusion n'a été révélée et Donald Trump dénonce une «chasse aux sorcières».