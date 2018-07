«Amants du FBI» : l'ex-juriste refuse de témoigner au Congrès

Lisa Page, une ancienne membre du FBI ayant participé aux enquêtes sur Hillary Clinton et Donald Trump, a refusé de témoigner devant une commission parlementaire qui devait l'entendre mercredi sur des accusations de parti pris contre le président américain.

Mme Page a eu une relation extra-conjugale avec son collègue Peter Strzok entre 2015 et 2017 et leur correspondance privée a révélé leur opposition au candidat républicain, qui les a surnommés «les amants du FBI». Elle devait témoigner devant la commission de la Justice et la commission d'enquête de la Chambre des représentants.

«Lisa Page n'a pas répondu à l'injonction de la Chambre des représentants de témoigner devant le Congrès! Wow, mais qui est vraiment surpris!», a tweeté mercredi Donald Trump en fin de journée.

«Elle a travaillé, aux côtés de son amant, l'Agent du FBI Peter Strzok, sur la Chasse aux Sorcières Truquée, peut-être l'affaire la plus partiale et corrompue DE L'HISTOIRE!»