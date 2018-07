Immigration: les services vitaux de plus en plus inaccessibles

Agence France-Presse

NEW YORK

Confrontés à une hostilité grandissante, les migrants ont de plus en plus de mal à accéder à l'aide humanitaire et aux services vitaux dans les pays d'accueil, au mépris du droit international, dénonce la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) dans un rapport publié mardi.