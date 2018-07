Le nouveau président du Mexique souhaite réduire les migrations

Le président élu du Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador, a proposé lundi au président américain Donald Trump de « réduire les migrations » et « d'améliorer la sécurité », au lendemain de son écrasante victoire qui a porté la gauche pour la première fois au pouvoir.

« J'ai reçu un appel de Donald Trump et nous avons parlé durant une demi-heure. Je lui ai proposé d'envisager un accord global : des projets de développement générant des emplois au Mexique et parallèlement, de réduire les migrations et d'améliorer la sécurité », a écrit « AMLO » - comme il est surnommé - sur Twitter.

M. Trump avait indiqué un peu plus tôt avoir eu une « bonne discussion » téléphonique avec M. Lopez Obrador, prédisant « une très bonne relation » à venir. « Je crois qu'il va essayer de nous aider sur la frontière », a-t-il ajouté.

Le candidat de 64 ans a remporté dimanche une victoire historique à la présidentielle mexicaine avec plus de 53 % des voix, selon les estimations officielles, et obtenu une majorité des voix à l'Assemblée. Il semblait également en mesure lundi de contrôler le Sénat.

« Il y a beaucoup à faire pour le bien à la fois des États-Unis et du Mexique », avait tweeté Donald Trump peu après l'annonce de cette victoire historique dimanche soir.