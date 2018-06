Donald Trump défend la séparation des familles de migrants à la frontière

«Je ne veux pas que les enfants soient séparés de leurs parents», a-t-il assuré, avant d'ajouter: «Lorsque vous inculpez des parents pour entrée illégale dans le pays, ce qui doit être fait, vous devez séparer les enfants».

Insistant sur la nécessité de lutter contre les passeurs qui «se jouent du système», le président américain a accusé les médias d'être complices de ces derniers.

«Nous ne voulons pas que les gens se déversent dans notre pays», a-t-il martelé. «Nous voulons qu'ils viennent suivant un processus légal et nous voulons, in fine, un système au mérite», a-t-il poursuivi.

«Ceux qui font une demande d'asile par la voie légale ne font l'objet d'aucune poursuite. Les "fake news media" n'en parlent jamais. Ils aident ces passeurs et ces trafiquants comme personne ne pourrait le croire», a-t-il ajouté, sans autres précisions.

Comme il le fait depuis plusieurs jours, le président américain a une nouvelle fois accusé les démocrates d'être responsables de la crise actuelle, jugeant qu'ils empêchaient toute réforme de l'immigration au Congrès.

Trump attendu au Congrès

Intransigeant et persuadé d'avoir le soutien d'une bonne partie de son électorat, Donald Trump affronte mardi des élus républicains divisés entre leur soutien au président et le profond malaise provoqué par sa politique de séparation des familles de migrants, décriée dans le monde entier.

«Si on n'a pas de frontières, on n'a pas de pays», a-t-il tonné dans une nouvelle avalanche matinale de tweets. «Nous devons toujours arrêter les gens qui entrent dans notre pays illégalement».

Images d'enfants en pleurs, enregistrements de leurs voix angoissées: les séparations systématisées à la frontière depuis début mai, découlant de sa politique de «tolérance zéro» face à l'immigration illégale, hérissent pourtant jusqu'au sein même de son parti républicain au Capitole, où le président américain est attendu en fin d'après-midi.

Mais, porté par des sondages montrant un soutien majoritaire à cette mesure chez les électeurs républicains, Donald Trump persiste et signe, renvoyant une nouvelle fois la responsabilité sur les législateurs qu'il appelle à «changer ces lois ridicules et obsolètes sur l'immigration».

Il devrait donc pousser cet après-midi les républicains, majoritaires au Sénat et à la Chambre des représentants à voter dès jeudi sur une réforme. Mais compte tenu des divisions internes, l'issue de ce vote reste plus qu'incertaine.

Affichant sans détour leur malaise face au sort des enfants, soumis à une «souffrance inutile», plusieurs figures du parti, comme les sénateurs Marco Rubio, Ted Cruz, ou le numéro deux des républicains au Sénat John Cornyn, assurent toutefois vouloir avancer sur une loi qui permettrait aux familles de rester ensemble, dans l'attente de leur comparution devant un juge.

D'autres figures du parti ne cachent pas, en revanche, leur dégoût face à la décision de la Maison-Blanche, à l'image de John McCain, critique habituel du président qui lutte contre un cancer du cerveau.

«La politique actuelle cruelle (...) est un affront à la décence du peuple américain et aux principes et valeurs sur lesquels notre nation a été fondée. L'administration a le pouvoir d'y mettre un terme. Elle devrait le faire immédiatement», a écrit le sénateur.

Le sujet est d'autant plus explosif que nombre d'élus devront se battre pour leur réélection en novembre, lorsque toute la Chambre et un tiers du Sénat seront renouvelés.

Dans ce contexte électoral, le président républicain martèle que la faute revient surtout à l'opposition.

«Les démocrates sont le problème. Ils se fichent de la criminalité et veulent que les immigrés illégaux, peu importe à quel point ils sont dangereux, déferlent et infestent notre pays, comme MS-13», a tweeté le président américain, en faisant référence à un gang d'origine américano-salvadorienne.

«Monsieur le président, vous seul pouvez régler cela (...) d'un coup de stylo», a rétorqué mardi le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer. «Rejeter la responsabilité sur les autres est facile et malhonnête».

«Modèle de civilisation»

Depuis l'annonce de la politique américaine de «tolérance zéro» début mai, 2342 enfants et jeunes migrants ont été séparés de leurs familles (du 5 mai au 9 juin), selon les chiffres officiels.

Cet afflux découle directement de la décision de la Maison-Blanche de poursuivre désormais 100 % des personnes franchissant sans papiers leur frontière avec le Mexique, qu'elles soient ou non accompagnées d'enfants.

Jusqu'à présent, si la loi était la même, les autorités choisissaient souvent de ne pas retenir les familles pour justement éviter cette situation, les enfants ne pouvant pas être incarcérés et devant donc être placés.

Cette nouvelle politique est «digne de la torture», selon l'ONG Amnesty International, «inadmissible» pour l'ONU, et dénoncée aussi par des dirigeants religieux américains influents auprès de l'électorat républicain.

Depuis la Maison-Blanche, les messages se contredisent parfois, certains responsables ayant clairement assumé leur volonté de «dissuader» ainsi les candidats à l'immigration tandis que d'autres affirment que la loi actuelle n'offre aucune alternative.

Donald Trump, lui, fluctue entre ces messages, se servant également de la crise migratoire en Europe pour convaincre des bienfaits de sa fermeté.

«C'est encore pire dans d'autres pays», a-t-il encore affirmé mardi.

L'Europe et les États-Unis n'ont pas le même «modèle de civilisation», a rétorqué mardi le porte-parole du gouvernement français, Benjamin Griveaux, dénonçant les images «choquantes» d'enfants séparés.

Le Mexique condamne la «cruelle et inhumaine» séparation des familles de migrants

Le ministre mexicain des Affaires étrangères Luis Videgaray a condamné mardi la «cruelle et inhumaine» séparation des familles de migrants qui entrent clandestinement aux États-Unis, découlant de la politique de «tolérance zéro» face à l'immigration illégale de Donald Trump.

«Je veux au nom du gouvernement et du peuple mexicain exprimer la plus catégorique et énergique condamnation de cette politique cruelle et inhumaine», a déclaré le ministre en conférence de presse.

«Nous lançons un appel au gouvernement américain, au plus niveau, pour qu'il reconsidère cette politique et donne priorité au bien-être et aux droits des petits garçons et petites filles, indépendamment de leur nationalité et de leur situation migratoire» a souligné M. Videgaray.

«Nous ne pouvons pas rester indifférents», a-t-il ajouté.

Le Guatemala a lui aussi exprimé mardi sa «préoccupation» face aux séparations de familles arrivant clandestinement aux États-Unis.

La ministre guatémaltèque des Affaires étrangères, Sandra Jovel, a précisé à la presse qu'au moins 465 enfants en provenance du Guatemala sont actuellement séparés de leur famille après avoir franchi clandestinement la frontière américaine.

Les médiateurs des droits de l'homme du Mexique, de Colombie, d'Équateur, du Guatemala et du Honduras ont demandé à la Cour interaméricaine des droits de l'homme d'intervenir pour stopper cette politique «dangereuse».

L'ONU a dénoncé lundi une politique «inadmissible» et «cruelle».