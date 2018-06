L'avocat de Donald Trump demande une enquête sur l'enquête russe

L'enquête sur les accusations d'ingérence russe dans les élections de 2016 aux États-Unis et sur les soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump doit elle-même faire l'objet d'une enquête, a réclamé dimanche l'avocat du président américain, Rudy Giuliani.

Selon lui, le département de la Justice doit enquêter sur l'enquête du procureur spécial Robert Mueller, «pas forcément à cause de Mueller, mais en raison de la genèse de cette enquête russe, qui s'avère être très très illégale et contraire à l'éthique».

«Je ne pense pas que Mueller et ses gens doivent faire l'objet d'une enquête, à moins qu'il y ait des éléments nouveaux sur eux», a-t-il précisé sur CNN. «Je parle de ce qui a mené à la nomination du procureur spécial», «il y a eu des choses bizarres», a-t-il ajouté.

«On veut que l'enquête Mueller fasse l'objet d'une enquête de la même manière que l'administration Trump a fait l'objet d'une enquête, et on aimerait avoir un rapport là-dessus, et on aurait alors la preuve qu'elle est aussi mauvaise que certains le pensent», a insisté l'avocat personnel de Donald Trump.

L'investigation tentaculaire de Robert Mueller a été déclenchée en réponse au tollé provoqué par le limogeage par le président des États-Unis, en mai 2017, du directeur du FBI James Comey, qui supervisait jusqu'alors l'enquête russe. Le procurur général Jeff Sessions s'étant récusé dans cette enquête, c'est son adjoint Rod Rosenstein qui a autorité sur le procureur spécial.

Donald Trump ne perd pas une occasion pour critiquer à la fois Jeff Sessions pour s'être récusé et Rod Rosenstein, ce dernier étant théoriquement le seul à pouvoir limoger Robert Mueller.

Le camp Trump a récemment redoublé d'attaques contre l'enquête Mueller qui empoisonne le mandat du magnat de l'immobilier. Le président, qui a encore dénoncé dimanche sur Twitter une «chasse aux sorcières» et nie toute collusion ou obstruction à la justice de sa part, a estimé vendredi que l'enquête russe était «totalement discréditée».

Dans un énième épisode de cette vaste enquête, le Washington Post a révélé dimanche qu'un autre ancien proche conseiller de Donald Trump, Roger Stone, avait également, comme d'autres, eu un contact durant la campagne avec un ressortissant russe, qui lui avait proposé en échange d'argent des informations supposées pouvoir nuire à Hillary Clinton, l'adversaire démocrate du candidat républicain. Il affirme avoir décliné l'offre.