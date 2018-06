Fusillade dans un festival d'art au New Jersey: un mort et 20 blessés

Une fusillade dans un festival d'art se déroulant en un marathon de 24 heures à Trenton au New Jersey a fait un mort et une vingtaine de personnes blessées très tôt dimanche.

Associated Press Trenton

Le seul décès rapporté jusqu'à maintenant serait celui d'un suspect, selon un procureur local.

Seize personnes blessées ont été atteintes par un ou des projectiles. Quatre victimes sont dans un état critique dont un jeune garçon de 13 ans a précisé Angelo Onofri, procureur du comté de Mercer.

Deux suspects ont ouvert le feu vers 2h45, dimanche, pour une raison encore indéterminée. L'un des suspects, âgé de 33 ans, a été tué dans des circonstances non précisées, alors que le second suspect a été arrêté.

Plus d'un millier de personnes se trouvaient sur le site du festival. Les tirs ont provoqué la panique alors que les gens tentaient de fuir les lieux.

Un citoyen de Trenton, Angelo Nicolo, a confié à une chaîne de télévision de Philadelphie qu'il se trouvait sur place lorsqu'il a entendu les coups de feu. Il raconte que les festivaliers se sont rapidement sauvés en courant dans la rue.

«J'ai vu deux policiers escorter un homme qui avait été tiré dans une jambe. Ils lui ont fait un bandage et ils l'ont évacué», a-t-il décrit.

Quelques heures après le drame, les organisateurs du festival ont publié un commentaire sur les médias sociaux: «Nous sommes atterrés. Profondément tristes. Nos coeurs sont blessés et nos yeux sont embués, mais notre dévouement et notre résolution à bâtir un meilleur Trenton à travers la communauté, la créativité et l'inspiration ne faibliront jamais. Pas cette nuit. Jamais.»

Des images de la télévision locale montraient de nombreux véhicules de police sur place. L'événement met en vitrine les artistes et artisans d'arts visuels de la région en plus de présenter des films et des prestations musicales.