George H.W. Bush sort de l'hôpital

L'ancien président George H.W. Bush, âgé de 93 ans, est rentré chez lui lundi après huit jours d'hospitalisation pour un problème d'hypotension et de fatigue, a annoncé son porte-parole.

«Le président apprécie sincèrement les soins exceptionnels ainsi que les voeux de rétablissement qu'il a reçus», a écrit sur Twitter Jim McGrath, en annonçant sa sortie.

George H. W. Bush avait été hospitalisé le 27 mai «après un épisode d'hypotension et de fatigue» dans le Maine, dans le nord-est des États-Unis où sa famille possède une résidence de vacances.

C'est la deuxième fois que l'ancien président républicain (1989-1993) est hospitalisé depuis le décès de son épouse Barbara le 17 avril.

Quelques heures après les obsèques, le 41e président des États-Unis avait été admis dans un hôpital du Texas pour une infection, le 23 avril.

Atteint de la maladie de Parkinson, George H.W. Bush se déplace depuis plusieurs années en fauteuil roulant. Il est le plus âgé des cinq anciens présidents américains encore en vie, avec son fils George W. Bush, Barack Obama, Bill Clinton et Jimmy Carter.

Sa femme Barbara Bush, le pilier d'une des plus grandes familles politiques des États-Unis, est décédée à l'âge de 92 ans. Mariés pendant 73 ans, ils ont eu six enfants dont George W. Bush, président de 2001 à 2009, dix-sept petits-enfants et sept arrière-petits-enfants.