Chelsea Manning est saine et sauve, confirme une amie

Une amie proche et collègue de Chelsea Manning a affirmé lundi que la femme reconnue coupable d'avoir dévoilé des secrets militaires américains était saine et sauve, après qu'elle eut partagé des messages inquiétants sur Twitter.

David McFadden Associated Press Baltimore

La femme de 30 ans avait diffusé son compte Twitter, dimanche, une photo d'elle près d'une fenêtre en hauteur, avec les mots: «Je suis désolée.» Elle avait écrit quelques minutes plus tôt qu'elle n'était pas «faite pour ce monde».

Elle n'avait pas précisé dans les messages où la photo a été prise, et ses proches ont refusé de divulguer cette information.

Les micromessages alarmants ont été supprimés après environ dix minutes. Un peu plus tard, un message a été publié sur son compte pour indiquer que Mme Manning se portait bien et pour demander aux gens de «lui donner de l'espace».

Kelly Wright, une amie de Chelsea Manning qui est aussi directrice des communications pour sa campagne électorale au Sénat, a confié à l'Associated Press lundi que la femme transgenre avait maintenant «besoin d'espace pour guérir».

Elle n'a pas précisé si son amie était allée chercher de l'aide.

Chelsea Manning n'abandonne pas la course au Sénat, selon Mme Wright.

Mme Manning est cet ancien soldat appelé Bradley Manning, de l'armée américaine, expert en sécurité et lanceur d'alerte, qui est à l'origine de la fuite de documents militaires confidentiels publiés par WikiLeaks en 2010. Il avait été condamné à la prison et c'est en prison qu'il s'était déclaré transgenre. C'est finalement Barack Obama qui a commué sa peine d'emprisonnement à la toute fin de son mandat.

L'ancienne prisonnière a tenté par deux fois de s'enlever la vie lorsqu'elle était incarcérée dans une prison militaire américaine. Elle avait récemment dit devant un public de Berlin qu'elle se sentait «intimidée et accablée» par le «culte de la personnalité» dont elle ferait l'objet.

La jeune femme était de passage dans la métropole québécoise la semaine dernière, où elle a prononcé une allocution dans le cadre de l'événement C2 Montréal. Lorsque Kelly Wright s'est fait demander si la photo de Chelsea Manning près d'une fenêtre en hauteur avait été prise à Montréal, Mme Wright a répondu: «Je ne vais pas révéler l'endroit où elle se trouve pour des raisons de sécurité.»