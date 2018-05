Les motards défilent à Washington pour les disparus au combat

Drapeaux américains, vestes en cuir et casques rutilants, des dizaines de milliers de motards anciens combattants ont défilé dimanche à Washington sous les applaudissements, pour rendre hommage aux soldats portés disparus avec un même mot d'ordre depuis 30 ans : «Nous n'oublierons jamais».

«C'est grisant. Tout le monde est tellement heureux de nous voir», confie Keith Gonzales en fin de parcours, près du monument rendant hommage au président Lincoln, au coeur de la capitale américaine.

Casquette, jeans, T-shirt et veston en cuir noir orné de patchs colorés, l'énergie de cet ancien du Vietnam de 64 ans au rire facile ne laisse rien deviner des traumatismes de cette longue guerre achevée en 1975.

«Quand on est revenus du Vietnam, on n'a pas eu ce type de réaction alors ça fait du bien aujourd'hui».

«C'est très fort. J'avais la gorge nouée en roulant parce que l'Irak et l'Afghanistan n'ont pas été très populaires non plus. Alors voir les citoyens Américains debout dans la rue (...), ça fait vraiment du bien», renchérit à ses côtés Doug Torres, 54 ans, qui a combattu dans ces deux pays.

Agitant des fanions aux couleurs de l'Amérique, Shayla Mathei et Chaz Stamps applaudissent et encouragent le cortège pétaradant.

Robe, short, caussures de course et pas un centimètre de cuir en vue: ces quadragénaires venus de San Diego, en Californie, pour le week-end sont loin de «l'uniforme» des motards qui défilent devant eux, mais ils les soutiennent chaleureusement.

Lui est un ancien de la marine américaine, elle est orthophoniste. «Nous sommes là pour montrer notre patriotisme», explique cette dernière, Shayla Mathei. «Ca me rend fière et c'est bien d'honorer ceux qui ont servi notre pays».

Honorer les disparus mais aussi les soldats qui ont péri sous le drapeau américain, c'est l'objectif de ce rendez-vous baptisé Rolling Thunder, qui fut aussi le nom d'une opération de lourds bombardements américains contre le Vietnam du Nord.

Lancé en 1988 avec moins de 3000 participants, le cortège rassemble désormais chaque année plusieurs dizaines de milliers de motards qui traversent le centre de Washington autour du parc du Mall et son célèbre mur marqué de près de 60 000 noms de soldats américains morts durant la guerre du Vietnam. Avec en tête un même mot d'ordre: «Nous n'oublierons jamais».