Tuerie au Texas: J.J. Watt va payer les obsèques des victimes

L'information, révélée par la presse américaine, a été confirmée par les Texans samedi.

« Au nom des Texans, nous sommes attristés par les événements tragiques à l'école secondaire de Santa Fe et nous envoyons nos pensées et nos sincères condoléances aux victimes, à leurs familles et à tous ceux affectés par ce drame », a indiqué la franchise de la NFL.

« Nous sommes reconnaissants envers les premiers intervenants, les agents de police et le personnel médical. La famille des Texans continuera à prier pour nos voisins », a-t-elle ajouté.

Deux enseignants et huit élèves de cet établissement de la banlieue de Houston ont été tués sous les balles d'un adolescent de 17 ans, qui fréquentait lui-même l'établissement.

Dans un tweet publié peu après la fusillade, Watt avait qualifié l'événement d'« absolument terrifiant ».