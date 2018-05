La police blesse un homme armé dans un golf de Trump en Floride

Les forces de l'ordre de Doral et de Miami-Dade sont intervenues après le signalement de coups de feu au club de golf Trump National Doral tôt vendredi. La police de Miami-Dade a indiqué dans un communiqué qu'aucune victime n'était à déplorer à ce stade.

«Ces policiers n'ont pas hésité une seule seconde à entrer en contact avec cet individu qui était en train de tirer activement dans le hall d'accueil de l'hôtel», a indiqué Juan Perez, directeur de la police de Miami-Dade, selon des propos rapportés par la chaine WPLG Local 10. «Ils ont risqué leur vie, sachant qu'il fallait qu'ils entrent pour sauver des vies dans cet hôtel».

Selon des médias locaux, le tireur --qui n'a pas été identifié-- a été touché par plusieurs balles et a été transporté dans un hôpital à proximité, et un policier a été blessé à un poignet, mais sans lien avec la fusillade.

D'après des informations de presse, la police a indiqué que l'homme «criait et vociférait» au sujet du président Trump au comptoir de la réception de l'hôtel, tout en étant enveloppé dans le drapeau américain.

Eric Trump, l'un des fils du milliardaire et vice-président de la Trump Organization, a adressé via Twitter un «énorme merci aux incroyables hommes et femmes» des deux départements de police étant intervenus. «Nous vous sommes très reconnaissants».