Un avocat menacé de radiation après s'en être pris à des immigrés

Agence France-Presse New York

L'homme, identifié comme Aaron Schlossberg, a déjà été expulsé du centre d'affaires où il était basé sur la prestigieuse Madison Avenue suite à cet incident survenu mardi.

Deux élus démocrates new-yorkais - le président du district du Bronx Ruben Diaz, originaire de Porto Rico, et l'élu du Congrès Adriano Espaillat, originaire de République dominicaine - ont déposé ensemble jeudi une plainte pour «comportement répréhensible et raciste» auprès du comité disciplinaire des tribunaux de l'État de New York, en vue d'une éventuelle radiation, a indiqué M. Diaz dans un tweet.

Dans une vidéo de près d'une minute, Aaron Schlossberg s'en prend aux employés d'un restaurant en leur reprochant de se parler entre eux en espagnol.

«Ici c'est l'Amérique», leur lance-t-il, avant d'ajouter qu'ils sont «probablement sans papiers» et de les menacer d'appeler la police de l'immigration (ICE).

New York compte quelque 8,5 millions d'habitants, dont 27,5% d'Hispaniques, particulièrement nombreux dans les métiers de la restauration.

Dans le cadre du durcissement de la politique migratoire de l'administration Trump, les arrestations de clandestins par la police de l'immigration se sont multipliées.