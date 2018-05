Médecin accusé d'abus sexuels: scandale dans une université californienne

La University of Southern California (USC), l'une des plus prestigieuses de Californie, a déjà reçu plus de 85 témoignages sur un ancien gynécologue émanant d'étudiantes actuelles et passées, tandis que la Commission médicale californienne enquête sur ces faits présumés.

L'USC dit avoir contacté la police de Los Angeles, qui n'a pas fait de commentaire jeudi.

Les accusations contre le docteur George Tyndall, 71 ans, remontent jusqu'aux années 1990, signalées notamment par les infirmières qui assistaient à ses examens médicaux.

Il aurait pris de nombreuses photos des organes sexuels de ses patientes et aurait touché les parties génitales avec des mouvements de va-et-vient en affirmant qu'il voulait voir si son spéculum, un instrument médical, pourrait entrer dans le vagin.

Le docteur est aussi accusé d'avoir fait de nombreux commentaires sur leur tonicité interne, l'apparence de leur corps et de leurs organes sexuels, selon des témoignages recueillis par le Los Angeles Times, qui a révélé mercredi l'affaire.

«Tu seras géniale pour le sexe», aurait-il ainsi dit à une ancienne étudiante citée anonymement par le Los Angeles Times.

«J'ai honte d'avoir laissé ça m'arriver», ajoute-t-elle, mais encore plus, elle est «en colère qu'USC ait laissé ça arriver».

Le médecin, diplômé de l'université médicale de Pennsylvanie, a nié ces accusations auprès du journal et de l'université, affirmant que sa façon d'examiner les patientes était médicalement justifiée.