Une employée de la Maison-Blanche dénigre John McCain

Associated Press Washington

Kelly Sadler a fait ces commentaires quand M. McCain s'est opposé à la nomination de Gina Haspel à la tête de l'agence américaine du renseignement.

La Maison-Blanche ne nie pas que Mme Sadler a tenu ces propos, mais ajoute que «nous respectons le service du sénateur McCain à la nation, et sa famille et lui sont dans nos prières à cette heure difficile».

L'homme de 81 ans qui représente l'Arizona au Sénat depuis plus de trois décennies a reçu en juillet dernier un diagnostic de glioblastome, une forme très agressive de cancer du cerveau. Il a été opéré pour une infection le mois dernier.

Mme Sadler est une assistante spéciale du président Trump. Elle n'a pas répondu à une demande de commentaires.

Le sénateur McCain a été capturé, battu et torturé pendant la guerre du Vietnam. Il a demandé aux autres sénateurs de s'opposer à Mme Haspel, puisqu'elle «refuse de reconnaître l'immoralité de la torture».