Pas d'argent de la campagne dans l'affaire Stormy Daniels, selon Trump

Michael Cohen, avocat personnel du président, a admis avoir versé 130 000 dollars à l'actrice quelques jours avant le scrutin de novembre 2016. Elle affirme avoir eu une relation en 2006-2007 avec M. Trump, déjà marié à l'époque avec son épouse actuelle Melania.

Le président a reconnu la semaine dernière que M. Cohen le représentait dans le litige l'opposant à Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford. Il avait assuré auparavant ne pas avoir été au courant du versement à l'actrice.

Or Rudy Giuliani, ancien maire de New York et entré tout récemment dans l'équipe des avocats du président, a révélé mercredi soir sur Fox News que le milliardaire avait remboursé M. Cohen «sur une période de plusieurs mois». Il a assuré que ce paiement allait s'avérer «parfaitement légal» et «n'était pas de l'argent de la campagne» présidentielle.

Ce qu'a également affirmé M. Trump dans une série matinale de tweets jeudi: «De l'argent de la campagne, ou des contributions pour la campagne, n'ont joué aucun rôle dans cette transaction».

«M. Cohen, un avocat, recevait une avance mensuelle sur honoraires, pas de la campagne et qui n'avait rien à voir avec la campagne, en vertu de laquelle il a conclu, avec remboursement, un contrat privé entre deux parties, connu comme un accord de confidentialité», a-t-il expliqué, semblant ainsi confirmer l'existence du remboursement.