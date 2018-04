Nucléaire iranien: l'accord actuel «n'est pas suffisant», dit Merkel

« Le régime iranien alimente la violence, l'effusion de sang et le chaos dans tout le Moyen-Orient. Nous devons nous assurer que ce régime meurtrier ne s'approche même pas d'une arme nucléaire et que l'Iran mette fin à sa prolifération de missiles dangereux et à son soutien au terrorisme », a-t-il lancé.

Aux termes de ce texte âprement négocié par l'Iran et les grandes puissances (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne), Téhéran a accepté de geler son programme nucléaire jusqu'en 2025.

Donald Trump a loué vendredi les qualités d'Angela Merkel, « une femme extraordinaire », mais les deux dirigeants ont surtout pris acte de leurs points de désaccord, du nucléaire iranien aux tarifs douaniers.

Dans un contraste saisissant avec les embrassades et tapes dans le dos qui ont marqué la visite, en début de semaine, du président français Emmanuel Macron, le président américain et la chancelière allemande se sont cantonnés à un registre plus classique, plus distant aussi.

Sur le dossier brûlant des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium, M. Trump est resté évasif, se déclarant simplement déterminé à travailler avec son hôte « pour réduire les obstacles aux exportations américaines et renforcer les liens économiques ».

Mais la chancelière allemande a clairement indiqué que les discussions avaient été difficiles. « Nous avons échangé sur négociations en cours et les positions des uns et des autres [...] La décision appartient au président », a-t-elle expliqué.

Après avoir promulgué des taxes de 25 % sur les importations d'acier et de 10 % sur celles d'aluminium , M. Trump a exempté l'Union européenne jusqu'au 1er mai mais aucune décision n'a été annoncée au-delà de cette date, faisant redouter une guerre commerciale si aucune solution n'est trouvée.

Larry Kudlow, son principal conseiller économique, a prévenu jeudi que ces exemptions ne seraient prolongées que si les États-Unis obtenaient des concessions, évoquant en particulier le secteur automobile.

M. Trump et Mme Merkel, dirigeants aux parcours profondément différents, se sont brièvement serré la main dans le Bureau ovale. Et lors de leur conférence de presse commune, l'absence de complicité était palpable. Lorsque le locataire Maison-Blanche a fait blague sur sa capacité à virer les gens incompétents au sein de ses ministères « au moins aussi vite qu'en Allemagne », la chancelière a haussé les sourcils.