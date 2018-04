Mont Everest: une femme souhaite battre son propre record

Accaparée par ses deux filles et son emploi chez l'épicier Whole Foods, Lhakpa Sherpa n'a tout simplement pas le temps de s'entraîner pour gravir le mont Everest. Mais qu'à cela ne tienne: elle a déjà atteint le sommet huit fois et espère recommencer au cours des prochaines semaines.

Elle se lève habituellement à 6 h pour accompagner ses filles de 11 et 16 ans à l'école. Puis, parce qu'elle ne sait pas conduire, elle marche environ trois kilomètres jusqu'à son emploi, où elle lave la vaisselle et sort les déchets.

«On n'imaginerait pas qu'elle a escaladé l'Everest si on ne la connaît pas et si on ne lui en parle pas, souligne son patron chez Whole Foods, Dan Furtado. C'est la personne la plus humble que je connaisse et son éthique de travail est époustouflante.»

Lhakpa dit qu'elle aurait aimé devenir médecin ou pilote de ligne, mais les filles de la communauté ethnique sherpa dans laquelle elle a grandi avec ses quatre frères et sept soeurs n'avaient pas accès à l'école.

Sans éducation formelle, elle a travaillé au Connecticut comme femme de ménage, commis dans un dépanneur et plongeuse pour permettre à ses filles et à son fils d'avoir une meilleure vie aux États-Unis, explique-t-elle.

«Mon loyer est dispendieux ici, poursuit-elle. Mais c'est ici qu'on trouve les meilleures écoles.

Une affaire d'hommes

Lhakpa explique avoir l'habitude de surmonter les défis. On décourageait les filles sherpas de pratiquer l'alpinisme, mais elle avait la tête dure et voulait aider les hommes de sa famille à transporter des biens jusqu'au camp de base de l'Everest.

Devenir alpiniste a été plus ardu, se souvient-elle, surtout après que la première Népalaise à avoir rejoint le sommet, Pasang Lhamu Sherpa, eut perdu la vie en redescendant, en 1993.